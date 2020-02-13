【瑞通推介】阿里認購證交投活躍

瑞通認股證牛熊證銷售部：投資者憧憬新型肺炎疫情緩和，加上美國聯儲局主席鮑威爾重申美國經濟狀況良好，美股隔晚再創收市新高。道指收報29,551點，升275點或0.9%。

恒指周三(12日)最多升超過300點，高見27,892點，收報27,823點，升239點或0.8%，收復250天線。周四(13日)早段高開逾100點，重上27,900點，惟其後由升轉跌。其好倉(牛證及認購權證)周三淨流出逾4,000萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾1億元，反映投資者認為後市偏淡。周三其牛證街貨重貨區為收回價26,500至26,599點，而熊證街貨重貨區為收回價27,900至27,999點。

美團點評周一(10日)大成交下挫過後，連續兩日顯著反彈，周三最多升5.5%至104.7元，收市仍升3.8%，企103元，收復「紅底」和10天線。周四早段曾於103元之上爭持，嘗試企穩20天和50天線水平。周三有逾1,400萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾960萬元淨流入。

阿里巴巴周四公布截至去年底財年第三季業績，市場預期集團的收入和盈利均可維持按年三成以上的增長。該股周三先跌後回升，低位守210元，並倒升逾1%收市，報215元，重越20天線並結束三日跌勢。周四早段高見218元，升幅逾1%，其後於216元水平爭持。周三分別有超過2,100萬和103萬元淨流入其好倉和淡倉。

外電引述知情人士指，中國人壽或獲母公司國壽集團注入主要資產。消息傳出後，國壽於周三午後股價一度急升3.4%至20.1元，尾市升勢回順，收升1.7%於19.78元。公司其後就相關報道澄清不存涉及應披露而非未披露的重大信息，股價周四早段略見調整，受制於20元關。周三有近1,400萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有86萬元淨流出。

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