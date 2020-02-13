星展香港地區去年總收入及純利齊創新高

星展集團公布，2019年香港地區錄得總收入168億港元及純利82億元，雙雙創歷史新高。若撇除2018年出售物業的收益，總收入及純利分別按年增長9%及11%。

受惠非貿易企業和零售貸款增長帶動，去年星展香港總貸款額按年增加5%，存款額則升2%。由於利率上揚，淨息差擴闊6個點子至2.07%，帶動淨利息收入上升9%，至116億元。

另方面，去年星展香港的非利息收入按年上升一成，其中財富管理、現金管理、貸款相關的服務費、資本市場相關的服務費和交易收入均錄得增長。

星展香港去年的支出則上升4%至64億元，但因收入增幅高於支出增幅，使撥備前利潤增加13%至105億元。由於一般撥備增加，使總撥備增加至5.87億元，而特殊撥備則下跌7%。

至於星展集團，2019年全年純利增長14%，至63.9億新加坡元，總收入則增長一成至145億坡元，創紀錄新高，增幅來自廣泛業務。股本回報率由12.1%，上升至13.2%的新高。

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