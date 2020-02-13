新冠肺炎：基金有信心疫情受控　看好新經濟股

內地新冠肺炎確診數目不斷增加，但恒指過去兩天連升581點，周四開市更一度逼近28,000點。究竟港股是預言家，告訴你疫情快見頂；或是精神病人，純粹慌失失走錯方向？基金操盤人為你解難。

LW GROUP基金經理兼首席投資策略師黃耀宗指，對內地新冠肺炎疫情仍抱樂觀態度，所以自新年假期後，都不斷將對冲短期股市下跌風險的投資平倉，目前為零對沖。

但由於湖北納入新診斷分類，武漢市最新確診病例破3.2萬宗，他對此感到錯愕，「確診個案突然爆升，都有啲驚，但今日無打算調整基金組合，會睇實外圍機構投資者點反應先部署。」他認為港股短期內會微跌，恒指或下試27,400點水平。

自內地新冠肺炎爆發，其管理的基金核心持倉不變，所選的主題股持續跑贏大市。他中長線仍看好雲計算、生物科技及5G概念股。

中環資產投資董事總經理楊延德表示，港股與A股存在唇亡齒寒的關係。他未有明確預測中港股市走勢，但認為兩地股市主要受新冠肺炎疫情能否受控，以及中港經濟復元進度影響。

他續稱，只要疫情受控，投資者仍可嚴選優質股，他長線仍看好5G概念及電動車板塊。但提醒不要沾手消費股，包括餐飲及運動服裝等。

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