【瑞銀推介】阿里巴巴成為近日輪場吸金王

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事卓素華：憂慮武漢肺炎疫情持續擴散，不過大市似乎沒有受大幅拖累，恒指在農曆新年過後急跌數天，但近周恒指反彈，幾乎已修復有關失地。

成分股中不少投資者留意騰訊控股，而非成分股中阿里巴巴則較得市場注意，主要因為阿里巴巴周四(13日)公布業績，資金開始部署，由2月6至11日的4個交易日內，其認購證累計約有9,945萬港元資金淨流入，令該股成為近日輪場的吸金王。

而更理想的是，第一批阿里的牛熊證終於在本周上場，牛熊證一般有效槓桿較高，為投資者提供多一個選擇。而業績前一般引伸波幅較硬淨，而業績過後引仲波幅多會受壓，對認股證的影響較大。牛熊證較少受引伸波幅以及時間值所影響，適合想避開引伸波幅或打算作中線部署的投資者。所以如果投資者希望以衍生工具部署阿里的業績，除了認股證，亦可考慮牛熊證的選擇：

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牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。© UBS 2020。版權所有。

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