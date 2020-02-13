【高盛推介】阿里巴巴績前資金積極部署
2020年02月13日 13:11
東網電視更多新聞短片
高盛(亞洲)有限責任公司：市場關注阿里巴巴業績，周三(12日)反彈升約1.3%。周四(13日)早段高見218元後升幅收窄。
觀察個股認股證資金流向，可見近期資金在阿里公布業績前積極部署認購證，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約超過1.06億元資金流入，為同期最多資金流入的認股證相關資產。而認沽證於周三亦錄得小量資金流入。另一方面，資金自周一(10日)起首批牛熊證上市後追捧牛證，過去3個交易日皆錄得資金流入，當中周三有約1,470萬元。而熊證於周一起的3個交易日亦皆錄得資金流入，當中周三有約80萬元。
投資者如看好，認購證方面可考慮以行使價215至240元作為篩選產品的條件。並可留意當中槓桿最突出的阿里購證(20941)，行使價239.28元，2020年06月23日到期，實際槓桿8.9倍。
投資者如計劃部署牛證，可留意阿里牛證(59895)，收回價204.98元，行使價202.98元，換股比率100，槓桿比率14.9倍，相近收回價牛證中街貨較低。
相反，投資者如看淡，認沽證方面可考慮貼價條款。留意市場上貼價條款產品中，槓桿最突出的阿里沽證(20490)，行使價207.08元，2020年6月23日到期，實際槓桿7.3倍。
投資者如計劃部署熊證，可留意屬市場上首三高槓桿之一的阿里熊證(59918)，收回價220.88元，行使價222.88元，換股比率500，槓桿比率36.1倍。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2020年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資涉及風險，認股權證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。過往表現並不預示未來表現。
本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。