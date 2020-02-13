新冠肺炎：中銀抗疫措施查詢逾3千宗 最快日內知結果
2020年02月13日 13:32
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中國銀行(香港)(02388)早於上周四(6日)推出多招抗疫防疫的金融措施，該行發言人稱，自上述措施推出以來，接獲的客戶查詢及申請眾多，查詢超過3,000宗，其中以物業按揭貸款延期還本及「中小企抗疫專項貸款計劃」的查詢較多，已收到數百宗申請，並安排特快審批渠道，最快可於1個工作天內通知客戶審批結果，現已錄得多宗成功批核個案。
該行指出，客戶對其所推出的支持措施反饋正面，認為可適時為他們提供資金周轉便利，以解決燃眉之急。
在物業按揭貸款延期還本安排方面，申請人以從事零售、餐飲及旅遊行業的個人客戶為主。中小企業方面，申請客戶部分為受疫情影響較嚴重行業，如餐飲、零售、旅遊及運輸等，有關資金支援可即時為他們紓緩現金流的壓力；部分客戶則有鑑於疫情可能持續而申請資金作備用。
此外，該行亦有接獲與抗疫物資供應相關的工商企業欲提升貸款額度的查詢及申請，以支援保障抗疫物資供應，目前已開始批出相關貸款。
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