新冠肺炎：經濟惡化！會計師行料港財赤475億元

有會計師行預計，香港本財年度將錄得475億港元財政赤字，與財政司司長去年2月財政預算案中所預測將有168億元盈餘相距甚遠，主要因為估計賣地收入、薪俸及印花稅收入合共減少630億元，加上估計政府開支增加所致。另外，估計截至3月底，本地財政儲備亦將減至約1.12萬億元。

該行估計大約有400億元的薪俸稅延至下財年入帳，但估計利得稅收入減少200億元等因素下，拖累下財年赤字擴大至600億元。

另外，月底將公布財政預算案，該行作出多項建議，包括建議政府對特定受經濟環境影響的行業如酒店、旅館、餐飲、零售及旅遊業等中小型企業給予免稅優惠。

在薪俸稅方面，該行建議基本免稅額和已婚人士免稅額調高約13.6%，分別調高至15萬和30萬元；子女免稅額和在每名子女出生的課稅年度，額外免稅額增至每名13萬元，加幅約8.3%；又建議自住居所的租金獲薪俸稅扣除，上限為每年15萬元。

另外，在港新設立地區總部的企業可享稅務優惠，如首5年可享8.25%利得稅率優惠，低過目前的16.5%。

對於市場提議「派錢」，該行表示歡迎，但認為只屬一時優惠，相應的金錢若能提出針對性紓解民困及協助企業渡過難關的措施更好，以刺激經濟。

受新冠肺炎疫情影響，各行各業受不同程度影響。該行預計，本港生產總值(GDP)將於首兩季錄得下跌，而在中美貿易摩擦緩和之下，下半年經濟有望追上，預測全年GDP錄零增長，甚至倒退1%。

不過，該行認為，目前經濟數據為負數，但因中美貿易關係改善，而以貿易作經濟支柱的香港料可受惠。過往香港亦曾出現經濟倒退，但反彈十分快，認為市場不需過度憂慮。

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