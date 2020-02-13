散貨大平賣？海怡半島兩房跌穿8球　三房唔使千萬

平價貨仍有承接力，早前出現戴口罩排隊睇樓的鴨脷洲海怡半島單日連錄4宗買賣。中原盧鏡豪稱，其中2座一個中層C室，實用面積533方呎，最新以790萬港元沽出，料屬屋苑近一年新低，呎價14,822元。由於樓價低於8球，港島藍籌屋苑罕見可做足9成樓按。

據了解，原業主為投資集團，持有多個收租物業。上址曾叫價880萬元，近期已減至830萬元，終再降價40萬元沽。除同屋苑其他單位外，該集團仍持有茶果嶺麗港城及紅磡黃埔花園單位，近日都減價放售。

盧續稱，海怡半島11座低層E室，實用面積633方呎，剛以970萬元易手，三房戶樓價跌穿1,000萬元，呎價15,324元。項目2月份暫錄8宗買賣，平均實用呎價15,658元。

－－－－－－