畢馬威：可持續發展將成投資界新常態

會計師行畢馬威報告顯示，愈來愈多機構投資者要求對沖基金經理把環境、社會及企業管治(ESG)因素納入投資活動，有72%對沖基金經理表示，投資者對此類投資興趣日濃是促使他們提高相關投資比重最重要的原因。

現時約45%的機構投資者認為，投資ESG對沖基金能提供超額回報的機會，並令投資組合能在對ESG風險反應緩慢的市場中，關注到當中的盲點，讓其更具防守性。

另外，對沖基金經理已適當地推進ESG整合，15%受訪的對沖基金經理定義自己處於「成熟」階段，即已透過適當的政策、委員會、研究和資料在整個企業實施ESG策略；44%表示正處於「發展」階段；31%仍處於「提高認識」階段；餘下的10%「至今沒有實施ESG策略」。

報告指出，ESG變革已是大勢所趨。資訊供應商現正處於快速整合階段。大數據和機器學習改善資訊的質素和及時性。最重要的是，與被投資公司更緊密的接觸，對通過更多可用數據，以全面掌握現實情況，以及提供資訊等有利好作用。

畢馬威資產管理全球主管及畢馬威中國副主席韋安祖(Andrew Weir)表示，可持續發展勢將重塑資本市場的生態系統及市場參與者的取向，當中更涉及改變傳統的投資思維。可持續發展將成為投資界的新常態。

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