法興大淡友：股市做好掩蓋債務危機　「清算日」快到

外國傳媒報道，著名「大淡友」、近年不斷狂言美股要狂插逾70%的法興首席策略師愛德華茲(Albert Edwards)再次警告，美國股市屢創新高，掩蓋了公司債市場的供應過剩，「清算日」不久便會到來。

他說：「現在的問題是：超出預期規模的公司債發行量及這些債券的低質量，央行貨幣政策的慷慨贈予一直讓人難以置信，將成為下次危機的頂峰。不幸的是，這是一個散戶資金趨之如鶩的市場。」

他指出，在一般情況下，經濟數據疲弱會使股市受到傷害，繼而引發信貸評級下調，因評級公司的評級模型中，也納入了股價因素。不過，在過去幾年中，這樣的事情並沒有發生，因央行屢屢進行干預，以提振市場。

舉例而言，美國製造業數據於去年下半年觸及了低位，但股市不但沒有因此受到衝擊，反而創新高。他認為，最終不會有好結果，尤其對於散戶投資者而言更是如此。散戶的資金幾乎在整個此輪經濟周期中，都湧向債券共同基金而非股市，投資者仍在追逐風險資產，但他們更青睞公司債和科技股。這種種迹象都不是好事。

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