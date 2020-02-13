新冠肺炎：工銀亞洲推中小企貸款「還息不還本」

工銀亞洲公布，繼早前推出多項個人客戶相關的紓緩措施後，現推出針對本地中小企業的第二輪紓緩措施。

1、申請「中小企業融資擔保計劃」費用優惠：具良好還款記錄的中小企業，由即日起至2020年底經該行申請「中小企業融資擔保計劃」(SFGS)，即可代繳首年保費及豁免申請手續費。

2、延長中小企業循環貸款還息周期安排：受疫情影響導致還款壓力較大的中小企業，由即日起可申請延長循環貸款還息周期至3個月或6個月，按揭分期商業貸款還可申請為期6個月的「還息不還本」計劃。

3、進口貿易融資寬限還款期：針對貿易行業，該行現為貿易融資貸款提供特別支援服務，符合資格客戶，本年4月30日或之前到期的進口貿易融資，客戶可申請延長30天還款期，當中不設額外費用或罰息，客戶亦可選擇如期還款。

4、為支援抗疫物資供應商提供便利金融服務：在對抗疫情期間，該行積極支援防疫、醫藥產品、治療設備生產和貿易之工商客戶，提供優惠和彈性的金融服務方案。

－－－－－－