【疫下怪象】撲食米廁紙未夠癲？藥品或斷供　機票「巴士價」…

新冠肺炎擴散，導致百業蕭條，市民搶購口罩、食米和抗疫日用品。當大家開始習慣這些「新常態」後，有冇想過其他危機正接踵而來？

【恐爆搶藥潮】

外國傳媒報道，印度製藥巨企Cipla警告，受疫情殃及，全球製藥廠面臨原料供應短缺危機，若中國原料斷供，業界恐要停產。

Cipla行政總裁Umang Vohra指出，除非中國恢復原料生產，否則大多數製藥廠的原料庫存，將在本月底耗盡。他又透露，若中國工廠停工到2月底之後，將對供應鏈造成巨大影響，疫情已令業界囤貨，並開始抬價，可能引發市場恐慌搶購，最終勢必導致藥價飆升。

報道指出，中國為全球製藥供應鏈之一，提供包括抗生素、糖尿病用藥、止痛藥、抗愛滋病毒療法等的關鍵原料。有分析指，印度高達70%的製藥原料倚賴中國進口。要知道，不少印度生產不少仿製藥，快跑回家看看自己長期食開的藥有冇潛在供應風險。

【你冇睇錯！機票「巴士價」】

另外，疫情令各國封關，航空人流大減，「有機無人坐」的情況在來往疫情風眼的中國更為嚴重。

外媒報道，航空業受重創，愈來愈多人開始避免搭飛機。在中國航空公司的櫃台幾乎無人，只有戴口罩的工作人員。日前中國航空公司——春秋航空的票價更出現「巴士價」，從日本成田飛往上海的單程票價降至1,500日圓(約106港元)，而日本佐賀縣飛往西安的單程票價更見99日圓(約7港元)。不過，呢啲近乎「送」的極廉價機票，都是單程的，客戶對象是那些人，不得而知。

另外，在泰國曼谷的廊曼國際機場，以往有許多往返中國的廉價航空班次，目前則大幅減少。一位電話SIM卡銷售攤位的員工表示，中國遊客幾乎消失了，整體氣氛大不如前，銷售困難。

【日本人也不「救國」了】

在疫情衝擊下，日本各地旅遊勝地冷冰冰，不只是包括中國遊客在內的整體外國遊客驟減，連「日本國民」也不來。由於3月是日本旅遊業旺季，許多當地學生舉行畢業旅行，業界苦況不言而喻。

當地傳媒報道，東京迪士尼渡假區附近酒店的負責人透露，預訂數量明顯減少，客人較往年大減3至4成。

值得注意的是，「日本旅客」取消旅程也逐漸增加，例如鹿兒島有旅遊設施收到合共100人的取消預約，全部是日本本土團。

【內地失業潮難免？】

至於內地，有最新調查顯示，30.4%中國企業表示會裁員，29.68%無法給員工按時出糧，令內地可能出現大規模失業潮。

內地傳媒指出，在接受調查的995家中小企業中，有85%企業撐不過3個月；其中有34%企業的現金流只能維持1個月，33.1%可以維持兩個月，僅17.91%能支持3個月，只有9.96%能撐半年以上。

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