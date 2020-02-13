大行報告：摩通料全年零售舖租或跌20%

大行摩通指，因應新冠肺炎疫情，有本地商場收租股通知租戶，將減收2月份基本租金五成。該行預期將會有更多地產商向租戶提供租金寬減，且零售銷售需時恢復，料減租措施持續時間將較預期長，估計若租金寬減為期5個月，零售舖租全年或跌20%。

該行直言，現時預測全年租金下調幅度尚早，但若1個月減收五成租，等同於全年租金收入減少4.2%。該行又指，訪港旅客購物消費佔2019年總零售銷售約三成，去年第四季訪港旅客人次按年大減五成。假設今年首季旅客支出按年跌70%，本地消費按年跌30至40%，整體零售將會跌約50%。因此該行相信有關零售跌幅預測，與地產商減租幅度相符，目的在於避免旗下商場的空置率急劇上升。

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