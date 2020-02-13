新冠肺炎：麥格理指即使有藥廠研發新藥 或無助改善大市氣氛
2020年02月13日 15:42
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麥格理發表報告指出，新冠肺炎疫情肆虐，確診病例持續上升，對社會及股市情緒影響十分大。因此即使有藥廠成功開發新藥或疫苗，對未來6個月的大市沒有太大意義。
該行認為，目前中港醫藥股受疫情影響的股價調整輕微，部分企業表現仍然出色，繼續實現結構性增長，相信醫藥股將持續受惠，首選中生製藥(01177)，並給予目標價13.68元及「跑贏大市」評級。
該行指，由於未來可能出現更多無病徵的潛在病人及超級帶菌者，增加病毒散播的機會。專家對疫情高峰期的預測亦眾說紛紜，由最初的2月初推遲至月中、甚至月底，因此相信未來兩周是對抗疫情的關鍵，而內地四、五線城市更容易出現細規模爆發。
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