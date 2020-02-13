新冠肺炎：中國1月賣車大跌兩成　8年最慘

財經媒體彭博報道，中國1月汽車銷量降至新低，因新型冠狀病毒疫情之下，經銷商門店客流清淡，加劇了汽車行業面臨的困境。中國汽車工業協會周四(13日)公布，1月對經銷商的汽車銷量大跌20%至161萬輛，創2012年1月以來單月最大跌幅。

中國作為全球最大車市，早前已被貿易戰煎熬，目前的疫情加劇了製造商和經銷商的困境，即使在武漢及多地未「封城」之前，中國汽車銷量已勢出現前所未有的連續3年下滑。

其中，電動車銷量領跌，1月新能源汽車銷量大幅下滑54%。Sanford C. Bernstein & Co.分析師Robin Zhu表示，新能源汽車和傳統優質車型受到疫情的衝擊將最大，因這些汽車的銷量集中在大城市，而大城市恰巧又是受疫情影響最大的地方。

中國的電動車銷量已連跌數個月，此前政府在7月減少買車補貼。全國乘聯會將在周四晚些時候公布1月汽車零售數據。該機構本月預計疫情可能會將全年汽車銷量拉低多達5%，1至2月銷量將下滑多達30%。

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