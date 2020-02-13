新冠肺炎：花旗按揭「還息不還本」　信用卡免逾期手續費

為減輕新冠肺炎疫情帶來的經濟負擔，花旗銀行推出多項紓緩措施。零售個人客戶方面，過去12個月還款紀錄良好的合資格個人客戶，如遇財政困難，可向銀行申請「按揭還息不還本」安排，暫緩償還本金最長為期6個月。另外，由3月1日起至5月31日止，合資格的信用卡客戶可申請豁免逾期手續費。

至於商業銀行客戶，該行亦設彈性償還貸款安排。由今日(13日)至8月31日，為商業銀行客戶的現有及新造進口貿易貸款，延長還款期一個月，暫延還款最長至兩個月，會根據個別申請處理。另外，商業銀行客戶可選擇將部份貿易貸款中未被使用的額度，轉換成為期6個月的循環信貸，上限為1,000萬港元。

另方面，由周四(13日)至8月31日，該行新商業銀行客戶可獲豁免開戶費用。期內新申請中小企融資擔保計劃(SFGS)的商業銀行客戶，可享第一年及第二年全額豁免保費，上限為10萬港元，而首6個月可享「最優惠利率減1厘」之貸款利率。

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