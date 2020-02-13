【市後重點睇】油價回軟 道期跌逾百點
2020年02月13日 16:18
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(Getty Images圖片)
美匯指數報98.92，離岸人民幣(CNH)低見6.9814，港匯處7.7684，美元兌日圓報109.76，歐元企1.088，英鎊見1.2978。金價升至1,575美元。油價回軟，布油回落至55.45美元，紐油險守51美元。道指期貨跌逾140點。
●恒生指數收市報27,730點，跌93點或0.34%，結束兩連升。金融股拖低大市，友邦保險跌1.4%。主板成交逾1,059億港元。https://bit.ly/2UKJvMa
-澳達控股周五(14日)掛牌，出席嘉賓須戴口罩及量體溫。
-賣衫兼生產口罩，威高曾炒高2.5倍。
-建溢工廠着手生產口罩，股價一度飆51%。
-網龍折讓配股「抽水」，股價瀉逾12%。
-信達生物配股集資23億元，股價先跌後升。
-國壽澄清指控股股東及公司均不存在涉及應披露而未披露的重大信息，股價回吐1.6%。
-魚缸通：散戶睇淡後市，已提早透支升勢。
-滬深三大指數跌近1%。https://bit.ly/2UMz2Qs
●日股跌0.1%，澳股三連升。https://bit.ly/2w8Cz1a
●新冠肺炎
-滙豐銀行推住宅按揭「還息不還本」安排。https://bit.ly/2SmnwJQ
-工銀亞洲推中小企貸款「還息不還本」。https://bit.ly/2uGVlMQ
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-叙福樓旗下「温野菜」及「牛涮鍋」暫停營業。https://bit.ly/2Skv4ge
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-「鱷王」自認不懂疫情，料長期影響有限。https://bit.ly/2UNzLB5
-摩通料全年零售舖租或跌20%。
-麥格理指即使有藥廠研發新藥，或無助改善大市氣氛。
-摩根士丹利料疫情拖累內地鐵礦石需求減。
-渣打香港捐出300萬予社聯，為十萬個基層家庭提供防疫用品。
-台灣擬推逾百億新台幣紓困措施。
-泰國料今年遊客量減少500萬，收入損失料達大約622億港元。
●【港股格局】
-許譯彬料可挑戰28,300點。https://bit.ly/2ULoiBW
-郭家耀指地產股缺乏上升動力。https://bit.ly/2SJVsz6
●【即市分析】
-中國海外宜候低吸納。https://bit.ly/2SDw5z7
-中銀香港長線值博。https://bit.ly/2uvqcMp
●【專家點評】
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-楊俊文：疫潮過後呢個板塊有錢途...https://bit.ly/2tTpbxj
-陳蓓敏：港交所目標價290元。https://bit.ly/2HhgAY7
-鄧聲興：疫情增物管優勢，中海物業值博。https://bit.ly/31Q1sdP
-鄧澤堂：油價中線料可企50美元之上。https://bit.ly/3bs1CMS
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