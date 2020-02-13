【市後重點睇】油價回軟　道期跌逾百點

美匯指數報98.92，離岸人民幣(CNH)低見6.9814，港匯處7.7684，美元兌日圓報109.76，歐元企1.088，英鎊見1.2978。金價升至1,575美元。油價回軟，布油回落至55.45美元，紐油險守51美元。道指期貨跌逾140點。

-澳達控股周五(14日)掛牌，出席嘉賓須戴口罩及量體溫。

-賣衫兼生產口罩，威高曾炒高2.5倍。

-建溢工廠着手生產口罩，股價一度飆51%。

-網龍折讓配股「抽水」，股價瀉逾12%。

-信達生物配股集資23億元，股價先跌後升。

-國壽澄清指控股股東及公司均不存在涉及應披露而未披露的重大信息，股價回吐1.6%。

-魚缸通：散戶睇淡後市，已提早透支升勢。

●新冠肺炎

-摩通料全年零售舖租或跌20%。

-麥格理指即使有藥廠研發新藥，或無助改善大市氣氛。

-摩根士丹利料疫情拖累內地鐵礦石需求減。

-渣打香港捐出300萬予社聯，為十萬個基層家庭提供防疫用品。

-台灣擬推逾百億新台幣紓困措施。

-泰國料今年遊客量減少500萬，收入損失料達大約622億港元。

●【港股格局】

●【即市分析】

●【專家點評】

●地產情報

-【專家樓評】王美鳳：避發展商一按貴息，轉按要注意乜？

-【夠買德福兩房】天鑄車位售638萬，全港住宅新高。

●網購巨人亞馬遜創辦人貝索斯斥逾12億買莊園，破洛杉磯紀錄。

●人民幣中間價為6.9785，兌每百港元報89.83。

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