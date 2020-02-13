新冠肺炎：58到家因疫情延遲赴美上市計劃

新冠肺炎疫情蔓延，拖累新股市場。外電引述消息人士透露，58同城網旗下網上服務平台58到家，受疫情影響，削弱客戶對其的需求，加上去年底進行的上市前融資，至今仍未完成，將延遲其赴美上市的計劃。該公司對此不予置評。

據1月初報道，該公司原計劃完成上市前融資後，其估值超過10億美元，並準備今年上半年赴美上市，尋求估值15億至20億美元。

事實上，加上中國內地多地因應疫情而實施交通管制，不少服務行業未能正常營運，58到家亦未能獨善其身。該公司早前表示，新冠肺炎影響家居清潔服務，整個行業幾乎處於停頓狀態，預料其短期收入亦受到影響。

據官網顯示，58到家於2014年7月成立，2019年將58到家平台業務併入58到家家政，成為58到家。截至2019年9月，到家集團員工逾6,000人，包括家政服務、同城速運、美業、洗車、月嫂等多項服務，業務覆蓋6個國家及地區、超過400個城市。

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