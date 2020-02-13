新冠肺炎：中金指市場情緒影響最大時期已過

中金發表報告，最近新冠肺炎新增確診個案雖然反覆，但整體略帶下行趨勢，表明早前採取的防控措施初見成效。該行認為，市場可能從較為緊張的第二階段，進入疫情持續但市場不再創新低、甚至有所反彈直至疫情結束的第三階段。

該行認為，市場仍關注是疫情後續發展，及疫情對各領域的實際影響及各行業的復工情況。除了少數受疫情影響較直接的行業，如旅遊業，可能繼續停工外，大部分行業在本周一亦陸續復工，但復工進度受到人力、物資供應、物流等方面影響。

該行預計，首季非金融業盈利可能下降20至30%，全年盈利則下降約5%。而疫情對市場情緒影響最大的時期正逐步過去，並影響短期市場節奏，未根本改變A股及港股市場中期向好的趨勢。

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