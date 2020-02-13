新冠肺炎：貿發局全力助港商「疫」境找商機

由於新型冠狀病毒肺炎肆虐，令本已下行的香港經濟受到進一步的打擊，香港貿易發展局將與港商共度難關，協助提升裝備。考慮到新冠肺炎的影響及港商的需要，貿發局將調動展覽及會議舉行日期，並繼續通過各種渠道為港商創商機。

貿發局未來會加倍努力，協助港商在「疫」境中抓緊商機。為協助港商提升營商實力，該局將推出中小企升級轉型支援計劃，配合政府各種資助基金，希望協助中小企解決燃眉之急，並為未來作好部署。支援計劃涵蓋品牌管理、電子商貿、開拓新市場及轉移生產基地四個範疇，並提供免費支援服務，介紹顧問諮詢、舉辦實用工作坊、提供實用市場資訊，並讓中小企以優惠價參與香港貿發局活動。

科技是推動經濟發展的原動力，該局將繼續鼓勵企業把創新科技融入企業發展，把握生物技、人工智能、金融科技、智能城市、物聯網，以及5G帶來的新機遇，亦會協助港商進軍海外市場，並促進國際與香港初創交流，締造合作機會。

重建國際社會對香港的信心尤為重要，貿發局適時與特區政府及其他香港夥伴機構合作，在成熟及新興市場舉辦大型活動，推廣香港作為全球投資商業樞紐。

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