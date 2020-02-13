【fb直播】港股二萬八關阻力有幾大？

2020年02月13日 16:43
  • 東網電視
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    隔晚美股破頂，雖然港股周四(13日)借勢高開，開市隨即迫近二萬八關，高見27,953點，但已經係全日高位，其後反覆偏軟。港股短期向上空間有幾大？恒指上試二萬八關有幾難？
    物管股再有好消息，繼雅生活服務(03319)後，碧桂園服務(06098)亦都發盈喜，預料截至2019年底止全年業績，純利增長超過5成，兩隻股份今日雙雙破頂，不過股份從月初低位已經累升唔少，現價仲追得過？
    阿里巴巴(09988)即將公布在港上市後第一份業績，股份繼續有資金流入。綜合多間券商資料，以非通用會計準則計，純利料按年升約3成至5成，績優績劣點部署？美團點評(03690)先升後回，不過100元關有支持，幾時先係入貨機會？
    晶片股又有炒作，中芯國際(00981)又再炒上，即市最多升近9%，華虹半導體(01347)亦曾升近6%，呢個板塊應該點部署？
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