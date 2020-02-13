華虹半導體上季少賺46%　料今季毛利最多跌至21%

該公司首季收入指引為約2億美元，按年跌約9.42%，同季毛利率指引亦只有21至23%，按季跌4.2至6.2個百分點，按年比更低9.2至11.2個百分點。

儘管產能利用率下跌近7個百分點，華虹去年全年收入仍按年增長0.24%至9.32億元，為公司紀錄新高，期內純利則為1.62億元，按年下跌11.42%。

單看去年第4季，收入2.42億美元，按年跌2.53%，惟按季升1.58%，比去年11月公布的指引為佳，而毛利率則為27.2%，亦為26至28%的指引範圍內。以地域劃分，期內僅中國收入錄得按年增長，幅度達到12.6%；按客戶所在行業劃分，亦只有工業及汽車分部有增長，幅度為13.7%。就期內毛利率跌穿3成，華虹稱，原因是產能利用率降低之際，原材料及員工開支成本上升。

華虹傳統上以8吋晶圓起家，惟上季開始隨着無錫廠房投產殺入12吋晶圓生產領域。12吋比8吋優勝之處在於一片晶圓上可生產更多晶片，可助客戶減低成本，技術也較8吋為高。然而，新廠投產意味會有新一筆折舊開支開始入帳，去年第4季經營開支因而按年大漲逾77%，因此華虹當務之急是讓這間新廠的收入盡快提高。

總裁唐均君於業績通告稱，新建的無錫12吋生產綫實現740萬美元的出貨目標，其機遇涵蓋智能卡晶片、微控制單元(MCU)、功率分立器件、CMOS影像感應器(CIS)、邏輯及射頻晶片。華虹當前首要任務是確保12吋產綫能平穩迅速地完成爬坡上量，盡快為公司的收入和利潤增長做出貢獻。

他續稱，在當前日益增長的5G智能手機市場中，華虹目前為國內外多家頂尖客戶提供基於8吋平台的嵌入式閃存、功率分立器件、RF-SOI和電源管理方面的技術支持。技術研發團隊會一如既往在為日益增長的5G智能手機市場蓄力，為今年將在無錫12吋廠投產的相關產品研發更先進的技術。

另外，華虹上季其他收入淨額按年大增1.07倍至2,414.5萬美元，主要是期內收取的政府補貼按年大增逾59倍。

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