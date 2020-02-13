【零售浩劫】鱷魚恤發盈警 料6個月蝕錢
2020年02月13日 16:55
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鱷魚恤(00122)發盈警，預期截至1月31日止6個月將錄得綜合虧損，2019年同期則錄得溢利4,161萬港元，主因是投資物業重估大幅虧損及成衣業務表現惡化。
集團指出，隨着全球經濟衰減(特別是中國內地)及香港社會動盪蔓延，在諮詢與集團並無關連的獨立合資格專業估值師後，初步預期於1月31日，來自集團的投資物業重估將錄得大幅虧損，2019年同期為溢利5,126萬元。
有關集團的成衣業務，因香港持續的社會運動而被迫縮短營業時間甚至關閉門市，嚴重干擾了其營運。市面緊張的氣氛亦阻礙了無數遊客來港旅遊。在該期間的大部分時間之中美貿易戰加劇升級、秋冬兩季天氣異常和暖，以及於農曆新年期間冠狀病毒的爆發，令消費者的消費能力及意欲暴跌。
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