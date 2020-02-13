金管局：銀行可彈性處理30年期樓按上限

鑒於新型冠狀病毒疫情持續，就住宅按揭貸款暫緩償還本金的安排，香港金融管理局表明，儘管銀行在正常情況下須遵守住宅按揭貸款期不超過30年上限的監管要求，但如果客戶有特殊需要，銀行可以根據個別情況彈性處理貸款年期上限。

就近日有銀行為借款人提供「還息不還本」或貸款展期的安排，按證保險公司表示亦會靈活處理，容許使用「按揭保險計劃」的借款人申請這些措施，協助減輕還款負擔，並會研究簡化相關程序，縮短審批時間。

金管局召開銀行業中小企貸款協調機制特別電話會議，與業界商討支援中小企客户。八家與會銀行均已響應金管局呼籲，推出支援中小企措施，餘下兩家與會銀行將於短期內推出相關措施。

金管局指，為減輕中小企現金流壓力，銀行主動向不同行業客戶提供延遲還款或貸款展期的安排，並寬減各種費用。另外，有銀行提供無抵押貸款產品予中小企應急，增加中小企的現金流，並設立特快審批通道處理貸款申請。

銀行亦推出針對個別行業的紓緩措施。出入口行業方面，銀行延長貿易融資還款期配合被疫情拖長的貿易周期，並容許客戶申請把貿易融資額度暫時轉為現金透支額度，讓客戶可以更靈活調配資金。

運輸業方面，銀行已經向部分受影響客戶包括的士和小巴營運商安排還息不還本安排或貸款展期，協助它們渡過目前的困難。

所有與會銀行均已推出或將會於短期內推出，紓緩個人財務困難的措施，包括容許住宅按揭貸款暫緩償還本金、減免信用卡借款費用等。就住宅按揭貸款暫緩償還本金的安排。

「中小企融資擔保計劃」方面，因應銀行容許貸款展期和延長貿易融資還款期可能牽涉擔保條款的轉變，按證保險公司已致力優化相關程序，務求更快捷處理有關銀行變更貸款條款的申請。

金管局表示，協調機制會繼續密切監察疫情的發展，適時與銀行業商討合適措施支援中小企客戶。

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