【疫市求生】沙士、海嘯成功撈底買樓　佢話今次會跌...

在新冠肺炎疫情影響下，二手市場出現個別地區零星劈價盤，樓市何去何從？成功把握2003年「沙士」及2008年金融海嘯樓市下跌撈平貨的「70後」港男施鵬貴(Walter)，就大膽估計今年樓市會跌25%，惟提醒即使下跌，亦不是入市投資的好時機。

他憶述當年勇事時指出，2003年「沙士」後開放「港澳個人遊」(俗稱「自由行」)，故深信香港經濟很快復甦，便孤注一擲入市，幾乎用盡全副身家購入人生第一個物業。果然，經濟隨後轉好，其個人收入亦漸增，故幾年後已供完樓。其後再接二連三捕捉樓市低位入市，令身家暴漲，近年提早到台灣過退休生活。

【今次跌一兩年、好難V彈】

惟他目前斷言，歷史不會重演，預期今年香港樓價大跌後不會有強力反彈。他解釋，目前失業率未見頂，意味樓市未見底。2003年「沙士」肆虐時，經濟已非常差，失業率一度超過8%，及後當經濟回穩，樓價就很快見底回升。不過，現在新冠肺炎肆虐，經濟才剛剛走下坡，失業率仍處於低水平，故料樓價未來一至兩年都會持續下跌。

此外，「沙士」當年，港樓業主多數為香港人，所以開放「個人遊」後，成功吸引大量內地資金湧入市，推動樓價節節向上，但目前中資及外資已持有不少香港物業，大戶大手入市意欲低，加上經歷去年社會動盪，不少香港人對前景失去信心，萌生移民潮，令買樓需求減少。

他續說，不見有利好因素能刺激樓市谷底反彈。「沙士」有內地放行「個人遊」救亡，但現在內地受疫情困擾亦自身難保，相信香港樓市會迎來陰乾式下跌。因此，現在只適宜買入自住，而非投資。他個人亦只賣剩唯一一個位於薄扶林貝沙灣的香港物業，原因是一旦某天台灣不宜居時，仍有一條後路。

【全球磚頭不值 轉買內房債】

事實上，他的投資目光早就放眼全球，曾在上海及日本買樓，先後擁逾10間本地及海外物業。惟他認為，目前未有一個國家的物業值得投資，所以近期集中投資內房債，明言並非看好內房企業，只要有信心其不倒閉。

另外，他擔心未來大批中產會變「草根」，因隨着失業率急增，無業者會無法準時供樓，導致銀行Call Loan，負資產宗數勢必上升。

據香港金融管理局近期公布負資產住宅按揭貸款的調查結果，負資產宗數由2019年第3季末的53宗，增加至去年第4季末的128宗，按季增加141%。

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