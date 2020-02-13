新冠肺炎：內地多個城市撐房企 無錫鬆預售條件
2020年02月13日 17:21
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(中新社圖片)
新冠肺炎疫情肆虐，中國多個城市公布房地產支持政策，緩解房企現金流壓力。單計周三(12日)已有四城推出調整土地價款繳付方式和期限等寬鬆政策，包括上海、西安、南昌和無錫。其中，無錫更放鬆預售條件，樓棟完成25%投資額即可申請預售。
無錫市政府周三(12日)發布17條政策意見，其中提及房地產開發企業、建築業企業、房屋中介企業、房屋租賃企業等可申請延期繳納稅款；引導銀行機構保持房地產和建築施工企業信貸合理適度增長等。至於上海和南昌推出的政策亦涉及順延開竣工和投達產履約時間，南昌同時調整土地出讓競買保證金比例。
東方證券報告指，周三中央政治局會議定調穩增長有利提振信心，地方因城施策既是響應中央的號召，同時緩解房企現金流壓力，有利行業快速走出疫情影響，確保房企達成全年銷售目標。在政策邊際向寬鬆調整的背景下，行業銷售將逐步復甦，土地市場投資機會顯現。看好融創中國(01918)、旭輝控股(00884)，均予「買入」評級。
另一券商瑞信預期，將會有更多地方政府放寬房策，近期內房行業不斷傳來正面消息，市場情緒以及板塊表現有望改善。該行又指，現時內房股股價較每股資產淨值(NAV)折讓高達48%，行業估值變得吸引。看好融創中國(01918)和合景泰富(01813)2019財年業績表現，認為具催化劑，同時指旭輝控股(00884)估值吸引。
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