新冠肺炎：內地多個城市撐房企　無錫鬆預售條件

新冠肺炎疫情肆虐，中國多個城市公布房地產支持政策，緩解房企現金流壓力。單計周三(12日)已有四城推出調整土地價款繳付方式和期限等寬鬆政策，包括上海、西安、南昌和無錫。其中，無錫更放鬆預售條件，樓棟完成25%投資額即可申請預售。

無錫市政府周三(12日)發布17條政策意見，其中提及房地產開發企業、建築業企業、房屋中介企業、房屋租賃企業等可申請延期繳納稅款；引導銀行機構保持房地產和建築施工企業信貸合理適度增長等。至於上海和南昌推出的政策亦涉及順延開竣工和投達產履約時間，南昌同時調整土地出讓競買保證金比例。

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