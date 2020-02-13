中芯上季多賺逾兩倍 料首季收入增25%
2020年02月13日 17:43
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中芯國際(00981)去年第4季純利按年大增2.34倍至8,873.5美元(約6.92億港元)，主要是期內收入按年增長6.58%至8.39億美元，若按季比較則增長2.81%，符合中芯去年11月中公布的指引。
業績通告顯示，中芯上季毛利率按年提升6.8個百分點至23.8%，亦符合該公司的指引。中芯為2020年首季設下的營業指引為收入按季增長0至2%，換言之，就算只是與上季一樣，按年亦有25.49%增長；首季毛利率指引則為21至23%，按年增2.8至4.8個百分點。
市場首要焦點是去年開始量產的第一代FinFET 14納米製程。業績通告顯示，14納米為上季首季為公司帶來1%收入。中芯兩名首席執行官趙海軍及梁孟松表示，期待第一代FinFET穩健上量之際，持續為第二代FinFET導入客戶。
兩人續稱，中芯今年會重啟增長，現時來看首季度這個傳統淡季的收入比以往好。為因應市場與客戶需求，新一輪資本支出計劃將啟動，產能擴張逐步顯現。經營戰略上，將持續拓展成熟工藝，保持各細分領域前列，尤其是攝像頭晶片、電源管理晶片等需求依然強勁。
中芯上季在大陸及香港的收入貢獻按年提升7.6個百分點至65.1%，惟美國收入貢獻則大減9.5個百分點至22.2%。管理層稱，中國區收入上季按季增長11%，按年更增長21%。
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