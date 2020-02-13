正業國際多數廠房仍停運
2020年02月13日 18:03
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正業國際(03363)公布，自新型冠狀病毒性肺炎疫症於中國爆發以來，多個省市已採取各項緊急公共衛生措施及其它行動以遏制疫症蔓延。中國政府已發出通知延長農曆新年後復工的日期。
考慮到疫症所帶來的上述影響，以及響應配合各級政府對防疫防控工作的相關要求，集團亦積極採取相關措施預防疫症擴散。然而，預期疫情將於短期內對集團的營運及中國的經營環境造成一定程度的不利影響，例如工廠於中國春節假期後延遲恢復生產，以及國內勞動力流動性下降。公司已致力減輕有關不利影響，惟認為唯有在情況回穩後，才能制訂有效措施。
為保障中國員工健康安全，除紙製包製分部位於廣東省中山市的生產設施於2月11日起，作出有限度生產營運外，瓦楞芯紙分部及其餘紙製包製分部於廣東省珠海市及其他省份的生產設施仍然暫停營運。集團已通知客戶有關生產設施暫停營運及產品交付受到干擾的事宜。雖然有關暫停是因集團無法控制的事件所造成，但將致力在可行的情況下，滿足已下達的原生產訂單及就此等訂單進行交付。
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