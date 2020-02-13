咪亂掂！唱淡Tesla分析員比例近10年最高

美國電動車生產商特斯拉(Tesla)股價近期極波動，FactSet資料顯示，追縱Tesla的分析員中，有45%給予「沽出」或「減持」建議，比例是該公司上市近10年歷史以來最高，平均目標價495.04美元，較Tesla周三(12日)收市價低近35%。

今年截至周三止，Tesla股價勁漲近83%，跑贏所有標指成分股，但股價揚升之際，看淡其前景的分析員比例卻愈來愈高，由去年12月的33%升至今年1月的42%，如今再進一步上升。這些分析員主要是不相信Tesla可以取得強勁增長，足以支持其持續上漲的股價。Tesla迄今未錄得全年盈利。

從傳統指標來看，Tesla估值高昂，市盈率達到84倍。相比之下，福特汽車市盈率僅7倍，豐田汽車市盈率亦只有9倍。

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