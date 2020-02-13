找換店續租灣仔舖位　新租金跌8%

本港爆發新冠肺炎疫情，旅遊及零售行業進一步受創，舖位租金跌勢未止。中原(工商舖)黃新宇表示，灣仔駱克道137至147號香江大廈地下E號舖，以每月約7.9萬元續租，較舊租金低約8%。

該舖面積約450方呎，獲現租客找換店續租，平均呎租約175元，租期至2021年11月。據悉，該商舖舊租金約8.6萬元，業主於2012年中斥資約3,950萬元購入，按此計算，最新租金回報約2.4厘。

黃氏續透露，上述舖位同時放售，業主叫價亦有所調整，最新以約5,000萬元放售，對比之前叫價約5,500萬元，減價約9%。另市傳尖沙咀柯士甸道單號地舖，面積約800方呎，現由地產代理租用，以約4,000萬元易手，租金回報率約4厘。

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