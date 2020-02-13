新冠肺炎：恒生推按揭「還息不還本」等多項抗疫措施

該行續指，商業客戶及中小企業方面，紓困措施包括進出口貿易貸款還款期可延長最多達60天、商業抵押貸款及物業貸款可「還息不還本」最長達6個月，期滿後客戶亦可申請續期一次，即最多12個月。另外，的士和公共小巴貸款可暫緩償還本金最長達6個月。

另外，由今日(13日)起至年6月30日，經網上申請中小企「極速貸款」的客戶，可享手續費全免。至於申請「中小企融資擔保計劃」的客戶將繼續獲全額資助首年擔保費，上限為10萬元。

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