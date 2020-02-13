樓價UPDATES：二手睇樓量谷底徘徊

元朗區本月暫錄得約32宗二手成交，由於疫情擴散，打擊買家入市意欲，以致本星期睇樓量維持低水平。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●鰂魚涌康怡花園本月暫錄4宗二手成交，當中D座中高層14室，實用面積524方呎，以兩房間隔，向東南及望山景。單位放盤於去年12月放盤，業主原開價890萬元，經議價後減價42萬元，以848萬元沽出，實用呎價約16,183元屬市價。屋苑現時有210個單位放售，叫價由738萬元起。

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九龍區

●將軍澳SAVANNAH錄本月首宗買賣，屋苑3A座中層A室，實用面積704方呎，採三房包括套房間隔，另設儲物房，向東南方及享園海山景。上址於去年9月開價1490萬元，買賣雙方議價後，累減230萬元，現以1,260萬元易手，實用呎價17,898元。

●長沙灣尚都低層B室一房戶，向東北望樓景，實用面積307方呎，以1.5萬元放租約一周，吸引區內客洽詢，終議價至1.45萬元租出，實用呎租47.2元。據悉，新租客為單身人士，心儀單位裝修新淨兼環璄清靜，故睇樓1次即決定承租。

●西九四小龍屋苑本月至今錄6宗交投，當中泓景臺佔2宗，屋苑7座中層E室，實用面積478方呎，兩房間隔，向西內園池景，議價後以804萬元成交，實用呎價16,820元。

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新界區

●元朗爾巒茵羅洛斯大道6A座高層A室，實用面積1,274方呎，屬四房雙套房連多用途房及工人套房間隔，以1,668萬元連車位沽出，實用呎價13,093元。上址為原業主於2014年以1,311萬元一手買入，同年底再斥102萬元購入車位，現時帳面共獲利約255萬元。

●粉嶺牽晴間11座高層A室兩房戶，實用面積388方呎，向東北望山景。單位放盤5個月，原開價560萬元，終獲外區買家以550萬元承接，實用呎價14,175元。原業主於2011年入市，當時作價223萬元，持貨8年多帳面獲利327萬元。

●大圍金獅花園2期C座高層01，實用面積306方呎，以兩房間隔，獲買家以488萬元購入，實用呎價15,948元，單位7年升值約68%。

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