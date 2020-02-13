新股專輯：疫市捧場！澳達暗盤搶高30% 每手帳賺750元
2020年02月13日 19:34
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澳門機電工程承建商澳達控股(09929)將於周五(14日)西方情人節在主板掛牌，為新冠肺炎疫情香港首間上市的新股。根據輝立交易平台顯示，該股暗盤收報0.325港元，較上市價0.25元高30%。未計手續費，每手10,000股帳面賺750元。
面對嚴峻的疫情，據悉，香港交易所(00388)將與新上市公司及其顧問保持聯絡，協調縮小上市儀式的規模，並要求嘉賓入場要帶上口罩及量度體溫。
澳達控股周四(13日)公布招股結果，每股發售價定為0.25港元，為招股價範圍的下限，每手1萬股計，預計集資淨額約7,100萬元，香港公開發售部分錄得超額認購約4.57倍，認購一手中籤率26.12% ，要認購5手(即5萬股)才可穩獲一手。
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