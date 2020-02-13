新股專輯：疫市捧場！澳達暗盤搶高30%　每手帳賺750元

澳達控股周四(13日)公布招股結果，每股發售價定為0.25港元，為招股價範圍的下限，每手1萬股計，預計集資淨額約7,100萬元，香港公開發售部分錄得超額認購約4.57倍，認購一手中籤率26.12% ，要認購5手(即5萬股)才可穩獲一手。

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