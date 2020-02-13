新盤UPDATES：發展商推盤維持加價策略

樓市觀望氣氛轉濃，部分現樓物業交投尚算保持不俗，無論市區以至新界項目，仍不時錄得大戶甚至高價承接，個別發展商加推單位時亦維持加價策略。

●峻源單日連沽3伙 月內暫錄9宗成交

中信泰富的馬鞍山峻源交投不俗。成交紀錄冊顯示，樓盤單日再連沽3伙，套現6,142.5萬元。當中3座20樓A室，實用面積1,185方呎，成交價2,193萬元，呎價18,506元。項目本月至今已速沽9伙。

●匯璽II兩伙加價發售

新鴻基地產（00016）位於西南九龍的匯璽II，剛更新價單及銷售安排，加價加推兩伙安排下周一（2月17日）起發售。其中5B座49樓B單位，實用面積385方呎，價單售價由1,262萬調升至1,347.5萬元，呎價由32,779上調至35,000元，加幅約6.8%。

●逸璟‧龍灣錄本月第7宗終止買賣個案

據一手銷售資訊網資料，荃灣西逸璟‧龍灣再錄交易告吹。原本於2019年3月售出的2座6樓C單位，實用面積429方呎，當時成交價612.7萬元，呎價14,282元，日前已列明為終止買賣合約。項目單是本月至今已連錄7宗同類個案，開盤至今則共有16宗，佔售出單位20%。

●皓畋高層大戶連車位售5880萬元

嘉里建設（00683）旗下何文田皓畋，新近售出6座25樓B室，實用面積1,477方呎，連車位售價5,880萬元，呎價39,810元。

－－－－－－