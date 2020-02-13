阿里巴巴上季多賺58% 中國活躍消費者達7億
2020年02月13日 19:53
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(Getty Images圖片)
阿里巴巴(09988)公布來港第二上市後首份業績，其截至去年12月底止季度收入為1,614.56億元人民幣(下同)，按年增長38%，錄得股東應佔淨利潤523.09億元，按年增長58%；撇除股份薪酬開支及攤銷等若干項目、以反映核心經營表現的非通用會計準則(non-GAAP)純利則為464.93億元，按年增長56%；每股收益2.44元。
截至2019年12月31日止，中國零售市場年度活躍消費者達7.11億，較截至2019年9月30日止12個月期間增加1,800萬；中國零售市場移動每月活躍用戶達8.24億，較2019年9月增加3,900萬。
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