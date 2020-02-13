青衣恐成疫區　買賣盤未見劈價租金先冧

青衣恐成新冠肺炎疫區，樓價未跌，租金先跌。中原葉健聰表示，區內未見業主大幅劈價求售，但租金明顯回落。其中藍澄灣2座高層H室，實用面積451方呎。同類型單位月租向來達1.4萬元或以上水平。上址剛僅以每月1.25萬元租出，呎租約27.7元，成交月租低市價約10%。

區內指標灝景灣一個3座中層D室單位，實用面積658方呎，套三房間隔，近日亦以月租約2.1萬元租出，呎租31.9元。與同類型單位市值月租2.4萬至2.6萬元相比，低市價約12.5%。

上車盤方面，利嘉閣彭錦添續稱，同區翠怡花園10座中高層兩房租盤，實用面積365方呎，成交月租約1.2萬元，低市價約7%，呎租32.9元。

－－－－－－