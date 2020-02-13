新冠肺炎：摩通薦買美債及澳元「避險」

外國傳媒報道，受到新冠肺炎疫情影響，中國經濟活動重創，金融市場仍然有大跌風險，若投資者想避險，摩根大通建議買入美國長年期國債，另外，由於澳元跌幅過大，近期或有望反彈。

該行表示，預期疫情對中國經濟造成的衝擊僅局限在今年首季，作為避險資產，美國國債孳息率近日下跌，即債價上升，反映市場大需求。事實上，目前市場也傾向看好美債，法國巴黎銀行預期，美國10年期國債孳息率可能下試 1.4厘；Saxo Capital更估計可能大跌至1厘以下。換言之，以目前大約1.6厘來看，與債息走勢相反的債價仍有上升空間。

此外，今年以來澳元兌美元已累跌4%，隨着疫情擴大，許多中國工廠仍尚未復工，市場預期中國對澳洲大宗商品的需求仍會縮減，故澳元續跌。不過，摩通認為，相比澳洲，馬來西亞經濟更受中國疫情打擊，而馬元匯價與人民幣走勢關連性高，故不看好馬元，相反澳元已「跌過龍」，值得撈底。

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