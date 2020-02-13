新冠肺炎：在岸人民幣成交量能揭示內地復工率

外國傳媒報道，市場發現反映內地市場的在岸人民幣(CNY)每日成交量，可以預示中國工廠的復工程度。以目前而言，成交量當然偏低。

數據顯示，人民幣成交量與中國實體經濟動能成正關連，因中國銀行間外匯市場交易主要由「代客」結售匯支持，而代客交易必須遵循「實需原則」，即客戶與銀行的交易都必須有相應的進出口合約或投、融資等用款背景，方可進行。

換言之，當中國企業開展正常的進出口活動，需要外匯進口產品或出口收到外匯需要換回本幣時，會通過銀行下單形成進行，在此基礎上，會繼續衍生出做市商銀行的做市交易、銀行自營交易等。

據中國外匯局2019年交易概況數據顯示，一份代客交易，會衍生約2.3份銀行間市場成交量。數據顯示，2019年外匯市場前十強的省市，代客結售匯總量佔全國近九成，其經濟總量佔比也超過了一半，這十大省市包括上海、北京、江蘇、廣東、浙江、山東、福建、天津、重慶，以及河北，而交易員近日反映成交活躍度大降，只有當銀行和企業都充分復工後，外匯市場的成交量才能恢復正常。

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