阿里不排除首季收入顯著下滑　部分業務恐負增長

武氏續指，由於公司給予商戶的紓困措施，諸如費用豁免等等，可謂中國企業當中最「鬆手」，因此就算公司會透過減少出差等途徑控制成本，首季盈利也會受到負面影響。然而，疫情只是一次性事件，之後「該回來的都會回來」。

她又說，儘管菜鳥物流目前運力因為速遞員未復工而低企，大量包裹積壓，惟疫情對收入倒是沒有很大影響，因為菜鳥與電商收入本來就是分開計的，而且今年會有技術性的特色服務會開始收費，帶來新的收入貢獻。

那麼，疫情過後，究竟會呈現「V」形還是「U」形反彈，主席兼首席執行官張勇認為，關鍵是何時結束，拖得愈久，復甦時間自然愈長。他指出，服裝和消費電子的消費意欲難免受壓，惟食品和生活用品等快銷品的銷情仍有強勁增長，這無疑與民眾在當前形勢下避免出外購物有關。現時較低線城市的消費者也從網上購物，對長遠增長而言是好兆頭。

談及本地生活服務，張勇表明不會以除息、稅及攤銷前盈利(EBITA)這個指標去經營，而是為消費者提供價值，迎合中國社會經濟不斷數碼化的趨勢。

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