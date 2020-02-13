夜市UPDATES：道指挫逾200點　港夜期低水過百

市場仍評估新冠肺炎對經濟活動影響，美股早市反覆向下，道指挫逾200點，目前報29,360點；標指報3,372點，跌7點或0.21%；納指報9,671點，跌54點或0.57%。港股期指夜市報27,582點，跌77點，低水148點。

值得注意的是，2020年截至周三收市，標指在不到一個半月的時間內，就已經十度創歷史高位。

經濟數據方面，美國上周首次申領失業救濟人數增加2,000人，至20.5萬人，略少過市場預期的21萬人。另外，美國1月份消費物價指數(CPI)按月升0.1%，升幅低於市場預期的0.2%，按年則升2.5%，略高於預期。

【22:30】美股三大指數周三齊創收市新高後，周四開市回吐，道指跌187點，至29,364點；納指跌75點，至9,650點；標指跌12點，至3,367點。

電動車生產商特斯拉(Tesla)宣布供股集資20億美元，舵手馬斯克會認購最多1,000萬美元，股價早段挫2.19%，至750.49美元。

思科系統於第二財季每股賺77美仙，略高於預期，期內收入跌4%至120億美元。該公司預期今季收入續跌最多3.5%，反映其核心的網絡硬件業務仍受到企業和政府機構縮減開支的影響。思科股價早段挫5.59%，至47.14美元。

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