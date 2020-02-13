新冠肺炎：全球攬炒格！意大利經濟勢再衰退

外國傳媒報道，意大利副財長Antonio Misian稱，由於冠狀病毒爆發，使該國本就底氣不足的經濟，於2020年的增長目標也可能實現不到了。

Misian表示，冠狀病毒疫情有可能對全球經濟造成極大的負面影響，意大利也不能例外，要達到政府預算中的0.6%增長目標，現在變得更加複雜。

事實上，意大利經濟早已陷入艱難時刻，於2019年第4季意外地萎縮0.3%，只要今季又按季收縮，就符合衰退定義，令該國可能在不到10年的時間內，陷入第4次衰退。

根據歐盟委員會周四(13日)發表的經濟預測顯示，意大利今年經濟增速可能僅為0.3%，低於之前的0.4%預測，下行風險仍然很明顯。

－－－－－