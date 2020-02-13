【財經評論】港樓價跌勢已成　減辣宜早不宜遲

香港經濟備受社會動盪及新冠肺炎疫情連環打擊，近期每日都聽到有企業宣布裁員、減薪，甚至索性關門大吉。在失業率勢飆升下，二手樓市估值自然下跌，劈價成交比比皆是，跌勢已不可逆轉！可樓市一旦「硬着陸」，對民生經濟將是致命打擊，既然抑止樓價上升的需要不復再，政府宜因應宏觀金融風險及市況最新變化，盡快採取措施，為樓市有序「減辣」，力避大上大落，切忌讓香港經濟進一步推向萬劫不復的境地！

香港土地政策長期失敗，過去遇上十多年低息環境，加上內地需求殷切致使供應嚴重不足，令樓價一升再升。在無計可施下，港府試圖扭曲需求，推額外印花稅(SSD)、買家印花稅(BSD)、雙倍印花稅(DSD)等俗稱「辣招」的措施，務求提高入場門檻及增加炒賣成本，惟結果有目共睹。由於炒樓頓時絕迹，反而壓縮了供應，變相令二手市冰封，流動性變差，最終使樓價升勢更猖獗，用家猶如陷入絕境，要上車，就要不斷追價兼捱貴稅，更甚是將價就貨愈買愈細，納米戶應運而生，形成惡性循環。這樣愈打壓愈升價的局面，一直為人詬病。

隨着經濟景氣急速逆轉，去年下半年樓市氣氛已大不如前，再加上今年初以來禍從天降，新冠肺炎疫情不但令發展商的新盤銷售遇上極大困難，就連二手市場也成交萎縮，各區劈價屢見不鮮，跌勢不只成形，更可預期會因民眾收入驟減而急轉直下，足見目前正是着手「減辣」之時！當然，行政干預市場的政策若謀退出，也不能一蹴而就，否則又落入「一放就亂」的陷阱，故現時最簡單可行的做法是：取消買第二間樓須付額外稅項，又或者降低BSD稅率等，令樓市逐步回歸市場化。

須知道住屋成本是市民生活的最大負擔，一方面仍有不少用家在捱租等上車；另方面對不少中產而言，一層樓已是全副身家。可見樓價無論是大上抑或大落，皆不符合整體利益。港府實須因時制宜、靈活變通，果斷啟動有序減辣，讓樓市交易成本逐步回復，社會資源得到合理分配，為福祉做一點好事。

回歸以來，政府在樓市政策上接連犯錯，所謂「八萬五」、「孫九招」等，大眾仍耳熟能詳、猶有餘悸，期望當局能認真吸取教訓、多聽民意，既要繼續設法覓地增供應，亦要謹慎評估大勢，適時行動。此刻「減辣」實在有利激活需求，穩定價格，別等渴了才掘井，否則民怨大爆發必然難以想像！

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