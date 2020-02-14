【財經要聞】樓市「疫」周期　專家嗌減辣

香港暴亂局勢及新冠肺炎疫情困擾，樓價持續回落，物業交投更猶如死水。市場充斥負面情緒，有專家估計住宅價格會大冧四成。業界普遍認為政府應啟動逆周期調節，趁樓市急跌「減辣」，撤回遏抑樓市措施，主要建議放寬市民「買第二間樓」的限制。

香港自去年6月爆發社會衝突，樓價即時見頂回落。據反映主要二手屋苑樓價走勢的中原城市領先指數，2019年6月底衝上190.48點歷史高峰，但動盪局勢拖累，指數持續回落4個月，於10月跌至179.01點，雖然政府推出放寬按保樓價上限，惟藥效於短期內迅速消失，該數據截至2月初回落至178.58點，較去年高位已累跌約6.2%。

新冠肺炎肆虐，未來經濟、樓價勢再被重創，樓市再進入冰河期。資深物業投資者吳龍飛認為，樓價現時只錄得約5至10%以內跌幅，估計約兩個月後，負面消息將全數湧現，香港經濟跌至谷底，樓價跌幅至少10至20%，最多恐下挫40%，相信政府屆時會減辣。

他續稱，若放寬樓市措施，建議先取消購入第二個住宅需付的新物業從價印花稅，鼓勵投資者入市。相反，樓價下跌期間不宜取消額外印花稅，以免大幅增加二手樓盤源，為樓價帶來更大下跌壓力。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，面對經濟及疫症壓力，呼籲政府救市要及時。他認為樓市可謂經濟大動脈，只要激活市場成交，對裝修、運輸、律師等行業都有正面刺激作用。

陳氏建議有兩項措施可即時推出，包括放寬市民申請第二個按揭物業時的成數，有助重啟市場換樓需求，另外應考慮取消假設按揭利率上升的貸款壓力測試，因為現時息口處於下跌趨勢，他強調不擔心減辣會大幅推高樓價，因為樓價走勢會視乎市民購買力，相信住宅價格升極有限。

香港浸會大學財務及決策系副教授麥萃才則稱，現時負資產及二按數字不多，銀行體系仍穩定，樓價仍有下調空間，政府現階段毋須要減辣「托市」。不過，他續稱，市場不穩情況下，才適合放寬樓市措施。一方面要穩定樓價，以免影響整體經濟結構，其次是要讓更多市民可以置業。

上海商業銀行財資研究部主管林俊泓坦言，由於減辣對樓市帶來的影響甚大，金管局必須審慎作出相關決定，認為除非疫症長達一季、甚至兩季以上，並帶來長遠影響，屆時金管局才會考慮減辣舉措。

星展銀行(香港)經濟師謝家曦指出，香港樓市無疑有進一步下調空間，樓價去年6月至今下跌僅約6%，坦言未算好多，然而即使樓價減幅達一至兩成，相信樓市亦不會出現恐慌性拋售，而環球利率偏低，反而有利資產市場，認為金管局會否撤招仍需衡量多個指標。

香港金融管理局發言人表示，留意到樓市近期成交量減少，但是住宅樓價的調整幅度相對輕微，該局認為現時尚未有充分資料確認樓市已進入下行周期，現階段不適宜放寬宏觀審慎監管措施。

發言人補充，該局會繼續密切留意市場發展，因應樓市周期的演變，考慮樓價走勢、交投量、經濟基調和外圍環境等因素，採取合適措施，確保銀行體系穩定。

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