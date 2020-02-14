美高梅中國響警　疫情損業績

澳門政府要求當地所有賭場自2月5日(上周三)起暫停營運15天，因此，除必須向任何餘下酒店客人提供足夠非博彩設施的營運外，美高梅中國旗下的澳門美高梅和美獅美高梅均暫停了其旗下物業的其他所有營運。

其母公司美高梅國際酒店集團在周三分析員會議中透露，賭場停運期間，澳門美高梅及美獅美高梅每日燒約150萬美元(約1,170萬港元)成本。

另外，美高梅國際酒店集團獲Jim Murren知會，將於合約屆滿前辭任集團主席及行政總裁職務，董事會已成立獨立董事委員會遴選繼任人，而Murren將工作至集團聘請其接班人為止。

據悉Murren的合約原本至明年底才屆滿，他目前亦是美高梅中國的董事長。

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