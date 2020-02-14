美股收市：道指挫128點 標指破頂後回落
2020年02月14日 05:23
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(Getty Images圖片)
美國股市周四(13日)表現反覆，標指和納指均曾創新高後回落，3大指數收市向下。
道指收報29,423點，跌128點或0.43%；標指收報3,373點，跌5點或0.16%；納指收報9,711點，跌13點或0.14%。
經濟數據方面，美國上周首次申領失業救濟人數增加2,000人，至20.5萬人，略少過市場預期的21萬人。另外，美國1月份消費物價指數(CPI)按月升0.1%，升幅低於市場預期的0.2%，按年則升2.5%，略高於預期。
個股方面，電動車生產商特斯拉(Tesla)宣布供股集資20億美元，舵手馬斯克會認購最多1,000萬美元，股價先跌後回穩，收市上漲4.78%，報804美元。
思科系統於第二財季每股賺77美仙，略高於預期，期內收入跌4%至120億美元。該公司預期今季收入續跌最多3.5%，反映其核心的網絡硬件業務仍受到企業和政府機構縮減開支的影響。思科股價全日急挫5.23%，收報47.32美元。
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