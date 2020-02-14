【市前重點睇】美股三大指數回落　油價續升

●美匯指數高企99.06，離岸人民幣(CNH)跌至6.9905，美元兌日圓處109.8，港匯升上7.7671，歐元低見1.0838，英鎊漲至1.3046。金價躍升至1,576美元。布油高企56.34美元，紐油升上51.48美元。道指期貨下跌。

●美國白宮首席經濟顧問庫德洛表示，在今年稍後時間，基礎預期是美國經濟增速達到3%。

●美國上周首次申領失業救濟人數增加2,000人，至20.5萬人，略少過市場預期的21萬人。

●美國1月份消費物價指數(CPI)按月升0.1%，升幅低於市場預期的0.2%，按年則升2.5%，略高於預期。

●美國10年期國債孳息率跌1.61點子，報1.6173厘。

●港股ADR指數全日微跌，按比例計算，收報27,695點，跌35點。

●即月恒生指數夜期收報27,665點，升6點，低水65點，成交29,798張。

●國際油價連升3日。紐約期油收報每桶51.43美元，升26美仙或0.5%；布蘭特期油收報每桶56.39美元，升60美仙或1.1%。

●紐約期金收報每安士1,577.9美元，升6.3美元或0.4%。

●英國發表財政預算前不足1個月，去年7月才上任的財相賈偉德宣布辭職，由39歲的高盛前銀行家、財政部首席秘書辛偉誠（Rishi Sunak）接捧。

●傳中國考慮將全國兩會推遲到3月底，甚至更遲。

●金管局：銀行可彈性處理30年期樓按上限。

●傳滙控擬成立「壞帳銀行」，合併投行和工商金融。

●美高梅中國響警，疫情損業績。

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