【股民熱話】經歷今次疫情　投資者須認真處理呢三件事…

事隔17年，香港人又再經歷一次嚴重的疫情。其共同點，乃疫情同樣源自內地，再傳入香港，令香港出現人傳人個案。不過，印象中，今次疫情對香港人的生活影響更大，皆因今次就連基本防疫用品都缺乏，港府的表現亦盡失民心，香港人心態上已無所依靠，只得民間互助自救，這可謂不幸之中的更不幸！

經歷今次疫情，作為一個懂投資為何物的香港人，筆者認為有三件事要認真處理！

首先，盡快檢討吓自己份保險，睇醫療保險足唔足夠，一旦手停口停，有咩保障。生活喺香港，筆者個人而言唔怕隨時兩腳一伸，最怕係得病要愁醫療開支同生活費用，苦上加苦，謹記買保險正係以可負擔的成本將自己承擔唔到的風險轉嫁他人。

其次係，在檢討投資組合中，要減少高風險投資比重，增加固定收入及流動資金比重，以準備好香港經濟可能差十年八載，冇啖好食，有啲固定收入幫補吓。若然進入退休年齡，有自住物業，咁可以諗吓趁樓價仲高企，研究安老按揭，既可以保障退休生活，又可以減輕對下一代供養父母的生活負擔。

第三，市道差，有餘錢投資，寧買點高息股或債券(避買公司債及長期債)，都別貿然買物業，皆因樓市仍然相對高企，但流動性下降，想沽貨套現有難度，且租金回報率不比從前。

當然，重要的事要講多幾次。筆者再次重申，亂世下，賺錢係次要，保本才是首要任務，股友切記！

東方產經專欄作者 帥哥

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