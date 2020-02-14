電視廣播發盈警 料去年虧損超過1.99億元
2020年02月14日 08:03
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電視廣播(00511)(TVB)公布，自2019年6月開始出現社會動盪以來，香港經濟及經營環境陷入逆境及全球市場存在不肯定因素，導致集團的廣告收入出現急速下跌。有關下跌對截至2019年12月31日止年度之廣播分部業績構成顯著負面影響。根據集團初步未經審核綜合管理帳目，估計其2019年度在未扣除任何減值支出或虧損前之溢利淨額將會微薄。
根據星美透過公告所提供之資料及迄今就收回投資作出的努力，特別小組以及董事局認為，透過公司對星美提呈之清盤呈請可收回餘下星美債券帳面值3.3億港元之可能性不大。此外，近期爆發之2019冠狀病毒已導致中國內地之戲院營運暫停，這對收回於星美債券的投資造成非常重大不利影響。董事局認為，可換股債券之公平價值將減至極低水平，並將於2019年年度錄得公平價值虧損，惟須待集團之核數師同意後，方可作實。
根據上文所述，公司料2019年年度之股東應佔虧損將超過2018年年度呈報之虧損淨額1.99億元。
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