電視廣播發盈警　料去年虧損超過1.99億元

根據星美透過公告所提供之資料及迄今就收回投資作出的努力，特別小組以及董事局認為，透過公司對星美提呈之清盤呈請可收回餘下星美債券帳面值3.3億港元之可能性不大。此外，近期爆發之2019冠狀病毒已導致中國內地之戲院營運暫停，這對收回於星美債券的投資造成非常重大不利影響。董事局認為，可換股債券之公平價值將減至極低水平，並將於2019年年度錄得公平價值虧損，惟須待集團之核數師同意後，方可作實。

根據上文所述，公司料2019年年度之股東應佔虧損將超過2018年年度呈報之虧損淨額1.99億元。

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