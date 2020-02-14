新冠肺炎：日股挫逾200點　韓澳股偏軟

新冠肺炎疫情持續蔓延，美股收跌；亞洲主要股市向下走，日本日經225指數早段一度跌逾220點或0.9%，暫低見23,603點。

板塊方面，金融股跌0.7%，地產及醫療保健股齊跌逾1%。個股中，神戶製鋼所及朝日集團皆跌2%。

日產汽車挫9%，公司此前擬下調財年預期，並指不派末期息。

本田汽車亦跌逾1%。報稱，根據湖北省政府計劃，東風本田工廠復產將推遲一周。

南韓首爾綜合指數跌不足1點或0.04%，報2,232點。個股中，KCC Glass及進洋化學跌2%至3%，三星電子跌0.5%。

澳洲悉尼普通股指數偏軟，報7,204點。板塊方面，資訊技術股跌1%，原材料及能源股皆跌0.6%。個股中，3P學習挫5%，永旺金屬跌3%。

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