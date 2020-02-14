新冠肺炎：惠譽料內地新車銷量下降 勢擾亂全球供應鏈
2020年02月14日 08:51
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(中新社圖片)
國際評級機構惠譽表示，新冠肺炎疫情的爆發可能會導致內地新車銷量下降，並擾亂全球供應鏈。但只要疫情持續時間較短，對信貸的影響可能有限。
惠譽預計，內地新車銷量將由4月開始反彈，並在2020年下半年加速增長。儘管需求下降不太可能成為影響汽車製造商評級的唯一因素，惟該行業面臨的挑戰將進一步加劇。
此外，該機構預期，上半年美國汽車製造商福特及通用汽車的銷售和合資企業將受到影響。當中，通用汽車面臨更大風險，因為內地約佔其2019年汽車銷量的40%。
至於歐洲範圍內，惠譽認為德國汽車製造商和供應商面臨的風險最大，其風險主要來自銷售的流失，而非短期內生產的中斷。
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